La compagnie Les Inoubliables vous présente: 20 ANS DÉJÀ

Dîner spectacle à partir de 19h30 à la salle du Maroc.

Menu Adulte: 30€

Menu enfant: 15€

Spectacle seul: 10€ ( à 21h)

Attention: réservations et paiements obligatoires et doivent être fait avant le 5/10

contact: 06 41 86 51 70.

43 Rue Georges Clemenceau

Les Inoubliables presents: 20 YEARS AGO

Dinner and show from 7.30pm at the Salle du Maroc.

Adult menu: 30?

Children’s menu: 15?

Show only: 10? (at 9pm)

Please note: reservations and payment are compulsory and must be made before 5/10

contact: 06 41 86 51 70

La compañía Les Inoubliables presenta: 20 AÑOS DESPUÉS

Cena y espectáculo a partir de las 19.30 h en la Salle du Maroc.

Menú adulto: 30?

Menú infantil: 15?

Sólo espectáculo: 10? (a las 21 h)

Atención: la reserva y el pago son obligatorios y deben realizarse antes del 5/10

contacto: 06 41 86 51 70

Die Compagnie Les Inoubliables präsentiert: 20 JAHRE VOR JAHREN

Dinnershow ab 19:30 Uhr in der Salle du Maroc.

Menü für Erwachsene: 30?

Menü für Kinder: 15?

Nur die Vorstellung: 10? (um 21 Uhr)

Achtung: Reservierungen und Zahlungen sind obligatorisch und müssen bis zum 5. Oktober erfolgen

kontakt: 06 41 86 51 70

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Morcenx