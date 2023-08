Concert Cabaret – Sur les Traces de Joséphine BAKER – 43 rue Gambetta Saint-Cyprien, 26 août 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

Concert de la Cabaret Connexion.

Chanteuses et chanteurs venant de Chicago, Détroit, Las Vegas, Los Angeles et Paris.

Animé par Michele Barbier, ancienne secrétaire particulière de la Baker.

A partir de 20 h, gratuit et ouvert au public.

Places limitées.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

43 rue Gambetta

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Cabaret Connexion.

Singers from Chicago, Detroit, Las Vegas, Los Angeles and Paris.

Hosted by Michele Barbier, Baker’s former private secretary.

From 8 p.m., free and open to the public.

Limited seating

Concierto de Cabaret Connexion.

Cantantes de Chicago, Detroit, Las Vegas, Los Ángeles y París.

Presentado por Michele Barbier, antigua secretaria privada del Baker.

A partir de las 20.00 h, gratuito y abierto al público.

Aforo limitado

Konzert der Cabaret Connexion.

Sängerinnen und Sänger aus Chicago, Detroit, Las Vegas, Los Angeles und Paris.

Moderiert von Michele Barbier, ehemalige Privatsekretärin der Baker.

Ab 20 Uhr, kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich.

Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-08-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne