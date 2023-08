JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : CHAPELLE DES MARTYRS ET ÉGLISE DE MELAY 43 rue du Maréchal Juin Chemillé-en-Anjou, 16 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Visite libre de l’église et du jardin du curé au Melay pour les Journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

43 rue du Maréchal Juin MELAY

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Visit the church and the parish priest’s garden at Melay for the European Heritage Days.

Visita gratuita de la iglesia y el huerto del cura en Melay con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Freie Besichtigung der Kirche und des Gartens des Pfarrers in Melay anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals.

Mise à jour le 2023-08-07 par eSPRIT Pays de la Loire