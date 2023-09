Atelier gravure pour adultes 43 rue du Grand Couvent Arles Arles, 29 septembre 2023, Arles.

Atelier gravure pour adultes Vendredi 29 septembre, 19h00 43 rue du Grand Couvent Arles 25 euros

Une soirée créative et de partage …

Les participants vont découvrir les outils, les matériaux, comprendre le principe de tirage manuel.

Le travail sera effectué sur plaque d’isorel, chacun pourra s’exercer et créer un modèle pour repartir avec le tirage d’une gravure réalisée entièrement par ses soins (matériel fourni).

Cette technique simple ne demande pas beaucoup de matériel, et pourra vous permettre de recommencer seul après cette séance.

Vous serez accompagné tout au long du processus, par Sabrina qui a une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine.

Cet atelier n’est pas destiné aux professionnels mais aux adultes qui souhaitent découvrir cette technique.

Un temps convivial !

Pour faire de ce temps d’échange et de partage un moment agréable, chacun est invité à apporter un petit quelque chose à grignoter ou à boire que nous partagerons.

43 rue du Grand Couvent Arles 43 rue du Grand Couvent 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

