Le 1er janvier au Château de Rochecotte 43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire, 1 décembre 2023, Coteaux-sur-Loire.

Coteaux-sur-Loire,Indre-et-Loire

Le 1er janvier au Château de Rochecotte

Bien commencer la nouvelle année

Et si votre premier jour de l’année commençait dans un cadre idyllique ? Au Château de Rochecotte, nous vous avons concocté un repas gastronomique pour enchanter vos papilles.

Tarif : 82€ TTC / personne (hors boisson).

2024-01-01 fin : 2024-01-01 . 82 EUR.

43 Rue Dorothée de Dino

Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



January 1st at Château de Rochecotte

A good start to the New Year

What if your first day of the year began in an idyllic setting? At Château de Rochecotte, we’ve concocted a gourmet meal to delight your taste buds.

Price: 82? Incl. VAT / person (excluding drinks)

1 de enero en el Château de Rochecotte

Un buen comienzo de año

¿Y si su primer día del año empezara en un entorno idílico? En el Château de Rochecotte, hemos preparado una comida gourmet para deleitar su paladar.

Precio: 82? IVA incl. / persona (bebidas no incluidas)

Der 1. Januar im Château de Rochecotte

Ein guter Start ins neue Jahr

Wie wäre es, wenn Ihr erster Tag im neuen Jahr in einer idyllischen Umgebung beginnen würde? Im Château de Rochecotte haben wir für Sie ein Gourmetmenü zusammengestellt, das Ihren Gaumen verzaubern wird.

Preis : 82? Inkl. MwSt./Person (ohne Getränke)

Mise à jour le 2023-11-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE