Saint-Sylvestre au Château de Rochecotte 43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire, 1 décembre 2023, Coteaux-sur-Loire.

Coteaux-sur-Loire,Indre-et-Loire

Saint-Sylvestre au Château de Rochecotte

Au rythme de la nouvelle année

Sonnez les 12 coups de minuit dans un cadre enchanteur et plongez dans une atmosphère de fête ! Au programme, un dîner gastronomique accompagné de musiciens et soirée dansante pour célébrer la nouvelle année..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 255 EUR.

43 Rue Dorothée de Dino

Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



New Year’s Eve at Château de Rochecotte

To the rhythm of the new year

Ring in the 12 strokes of midnight in an enchanting setting and immerse yourself in a festive atmosphere! The program includes a gourmet dinner with live music and dancing to celebrate the New Year.

Nochevieja en el Château de Rochecotte

Al ritmo del año nuevo

Reciba las doce campanadas de medianoche en un marco encantador y sumérjase en un ambiente festivo El programa incluye una cena gastronómica con música en directo y baile para celebrar el Año Nuevo.

Silvester im Château de Rochecotte

Im Rhythmus des neuen Jahres

Schlagen Sie die 12 Glocken um Mitternacht in einem zauberhaften Rahmen und tauchen Sie in eine festliche Atmosphäre ein! Auf dem Programm stehen ein Gourmet-Dinner mit musikalischer Begleitung und ein Tanzabend, um das neue Jahr zu feiern.

