Réveillon de Noël au Château de Rochecotte 43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire, 1 décembre 2023, Coteaux-sur-Loire.

Coteaux-sur-Loire,Indre-et-Loire

Réveillon de Noël au Château

De la magie dans l’air

Partagez un moment enchanteur au Château et succombez au menu du Réveillon de Noël…

Forfait dîner (apéritif, repas, accord mets et vins (hors dessert), eaux et café).

Tarif : 135€ TTC / pers.

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . 135 EUR.

43 Rue Dorothée de Dino

Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas Eve at the Château

Magic in the air

Share an enchanting moment at the Château and succumb to the Christmas Eve menu?

Dinner package (aperitif, meal, wine pairing (excluding dessert), water and coffee).

Price: 135? Incl. VAT / person

Nochebuena en el castillo

Magia en el aire

Comparta un momento encantador en el Château y sucumba al menú de Nochebuena?

Paquete de cena (aperitivo, comida, maridaje (excluido el postre), agua y café).

Precio: 135? IVA incl. / persona

Weihnachtsabend im Schloss

Magie liegt in der Luft

Erleben Sie einen zauberhaften Moment im Schloss und lassen Sie sich vom Menü des Weihnachtsabends verzaubern?

Dinnerpauschale (Aperitif, Essen, Wein und Speisen (ohne Dessert), Wasser und Kaffee).

Preis : 135? Inkl. MwSt./Person

Mise à jour le 2023-11-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE