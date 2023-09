VISITE INSOLITE D’UN RUCHER PÉDAGOGIQUE EN FAMILLE 43 rue des Mauges Montrevault-sur-Èvre, 10 septembre 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Venez en famille découvrir l’univers des abeilles à Chaudron-en-Mauges.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. EUR.

43 rue des Mauges CHAUDRON-EN-MAUGES

Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come with your family to discover the world of bees in Chaudron-en-Mauges

Venga en familia a descubrir el mundo de las abejas en Chaudron-en-Mauges

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Welt der Bienen in Chaudron-en-Mauges

Mise à jour le 2023-03-31 par eSPRIT Pays de la Loire