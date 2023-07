Concerts au Chantilly 43 Rue des Gravées Sansais, 1 juillet 2023, Sansais.

Sansais,Deux-Sèvres

Pour les vacances d’été, la crêperie « Le Chantilly » à Sansais, propose des soirées concert.

Au programme

Pour le mois de juillet :

– 01/07/2023 : Ecole de musique Niort des Petits aux Grands

– 08/07/2023 : Cappoen Trio – Flamenco

– 15/07/2023 : « J » comme – Reggae Soul

– 22/07/2023 : Seven Team

– 29/07/2023 : Ecole de musique Niort des Petits aux Grands

Pour le mois d’août :

– 05/08/2023 : Verdine Trio – Jazz Manouche

– 12/08/2023 : Trio valdes – Latino

– 19/08/2023 : Waraba Percu et Danses Africaines

– 26/08/2023 : Les Karibous du Poitou – Folk

Pensez à réserver au : 05.49.35.81.31.

43 Rue des Gravées

Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For the summer vacations, the crêperie « Le Chantilly » in Sansais is offering concert evenings.

On the program

For the month of July :

– 01/07/2023: Niort Music School, from the young to the old

– 08/07/2023 : Cappoen Trio – Flamenco

– 07/15/2023: « J » comme – Reggae Soul

– 07/22/2023: Seven Team

– 07/29/2023: Niort des Petits aux Grands music school

For August :

– 05/08/2023 : Verdine Trio – Jazz Manouche

– 08/12/2023: Trio valdes – Latino

– 08/19/2023: Waraba Percu and African Dances

– 26/08/2023 : Les Karibous du Poitou – Folk

For reservations call: 05.49.35.81.31

Para las vacaciones de verano, la crêperie « Le Chantilly » de Sansais propone veladas de conciertos.

En el programa

Para el mes de julio :

– 01/07/2023: Escuela de Música de Niort, de pequeños a mayores

– 08/07/2023 : Trío Cappoen – Flamenco

– 15/07/2023 : « J » comme – Reggae Soul

– 22/07/2023 : Equipo Seven

– 29/07/2023 : Escuela de Música de Niort des Petits aux Grands

Para el mes de agosto :

– 05/08/2023 : Verdine Trio – Gypsy Jazz

– 12/08/2023 : Trio valdes – Latino

– 19/08/2023 : Waraba Percu y Danzas Africanas

– 26/08/2023 : Les Karibous du Poitou – Folk

Recuerde reservar en: 05.49.35.81.31

In den Sommerferien bietet die Crêperie « Le Chantilly » in Sansais Konzertabende an.

Auf dem Programm stehen

Für den Monat Juli :

– 01/07/2023: Musikschule Niort des Petits aux Grands (Musikschule Niort von den Kleinen bis zu den Großen)

– 08/07/2023 : Cappoen Trio – Flamenco

– 15/07/2023 : « J » comme – Reggae Soul

– 22/07/2023 : Seven Team

– 29/07/2023 : Musikschule Niort des Petits aux Grands (Niort der Kleinen und Großen)

Für den Monat August :

– 05/08/2023 : Verdine Trio – Gypsy Jazz

– 12/08/2023 : Trio valdes – Latino

– 19/08/2023 : Waraba Percu und Afrikanische Tänze

– 26/08/2023 : Les Karibous du Poitou – Folk

Denken Sie an eine Reservierung unter: 05.49.35.81.31

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Niort Marais Poitevin