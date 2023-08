Stage de Chant + Veillée Compote 43, Rue de Saint-Hilaire, Chailland (53), 25 novembre 2023, .

Stage de Chant + Veillée Compote Samedi 25 novembre, 11h00 43, Rue de Saint-Hilaire, Chailland (53) 30€ / 20€ adhérents

L’APOM vous invite à la nouvelle édition de sa journée autour du chant ! Programme : 11h – 18h Stage de ChantVous pourrez y ressentir, explorer, enrichir vos voix autour de polyphonies et jeux vocaux, tout en découvrant le très joli répertoire de chant collectés en Mayenne. Sous l’égide bienveillante et créative du musicien et chanteur trad Mavel d’Aviau. 19h Repas Partagé Chacun amène un plat, et on mange tous ensemble ! 20h30 Veillée CompoteL’APOM vous propose un moment particulièrement convivial où tout le monde pourra pousser la chansonnette tout en découpant et cuisant les pommes. Une belle occasion de se réchauffer et s’amuser ensemble pour l’arrivée de l’hiver ! La Brigade d’Intervention Mainiaute sera présente pour lancer le mouvement.

source : événement Stage de Chant + Veillée Compote publié sur AgendaTrad

43, Rue de Saint-Hilaire, Chailland (53) 43, Rue de Saint-Hilaire, 53420 Chailland, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44619 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

danse atelier