9 €

avec Aubépine, Blanche Epine et Brigade d’Intervention Mainiote 43, Rue de Saint-Hilaire, Chailland (53) 43, Rue de Saint-Hilaire, 53420 Chailland, France [{« link »: « https://www.facebook.com/aubepine4/ »}, {« link »: « mailto:apom53@protonmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39001 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Pour sa première édition, l’APOM vous propose un Bal Folk réunissant le Poitou avec le quartet Aubépine, et la Mayenne avec le trio Blanche Epine. Pour un bal qui va piquer votre curiosité ? 17h : stage de danse du Poitou avec Aubépine et Initiation au Bal Folk par Blanche Epine 19h : Apéritif chanté animé par la Brigade d’Intervention Mainiote 21h : début du bal Bar et petite restauration sur place. Bal Seul 9€, stage + Bal 15€ , gratuit -12 ans Rens. et réservations apom53@protonmail.com ou 06 15 54 75 83 ou 06.59.18.67.07 source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad

