Vide Atelier 43 Rue de Révol Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Vide Atelier 43 Rue de Révol Oloron-Sainte-Marie, 16 décembre 2023 09:00, Oloron-Sainte-Marie. Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques Vide Atelier de Tom Dunan : peintures, dessins, sculpture

Entrée libre.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 17:00:00. EUR.

43 Rue de Révol

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tom Dunan’s empty studio: paintings, drawings, sculpture

Free admission El estudio vacío de Tom Dunan: pinturas, dibujos, esculturas

Entrada gratuita Leeres Atelier von Tom Dunan: Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen

Freier Eintritt Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64400 Lieu 43 Rue de Révol Adresse 43 Rue de Révol Ville Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 43 Rue de Révol Oloron-Sainte-Marie Latitude 43.18773 Longitude -0.61399 latitude longitude 43.18773;-0.61399

43 Rue de Révol Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oloron-sainte-marie/