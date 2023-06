TARA Concert Célébration 43 RUE DE RENAC Langon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Langon TARA Concert Célébration 43 RUE DE RENAC Langon, 1 juillet 2023, Langon. Langon,Ille-et-Vilaine .

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 00:00:00. .

43 RUE DE RENAC lLA BOUSSOLE

Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-06-24 par OT – PAYS DE REDON Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Langon Autres Lieu 43 RUE DE RENAC Adresse 43 RUE DE RENAC lLA BOUSSOLE Ville Langon Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 43 RUE DE RENAC Langon

43 RUE DE RENAC Langon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langon/