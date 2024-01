FETE DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ 43, rue de l’Esterel Le Mans, dimanche 14 avril 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Partez à la découverte de la biodiversité

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle recouvre l’ensemble des formes de vie (plantes, animaux, champignons, etc.), leurs interactions entre elles et avec leur milieu naturel. Partez à la découverte des criquets, phasmes, serpents, cétoines, poissons… Participez à un atelier collaboratif et ludique autour de la fresque de la Biodiversité.

Laissez-vous surprendre par la déambulation de Mandibul Orchestra et ses « insectes musiciens « , par les interventions magico-éducatives sur l’eau de Richard Atlas, par les expositions artistiques de Philippe Corbin (insectes et poissons) et Pascale Etchecopar (escargots). Les plus jeunes pourront fabriquer des petits bateaux en osier ou lancer leur ligne dans l’Huisne. Avec la présence du Musée Vert, des associations d’aquariophilie de Coulaines, de la Fédération de Pêche de la Sarthe ou encore « À l’Ô les Petits Bateaux ».

.

43, rue de l’Esterel Maison de l’eau

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire