LES 4 SAISONS DE VIVALDI 43 rue de l’Aiguillerie Montpellier, 29 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

ANTONIO VIVALDI: LES QUATRE SAISONS
SCHUBERT/CACCINI : AVE MARIA
NOËL SACRÉS & POPULAIRES.
2023-12-29 fin : 2023-12-29 . EUR.
43 rue de l’Aiguillerie
Montpellier 34000 Hérault Occitanie

ANTONIO VIVALDI: THE FOUR SEASONS
SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA
SACRED & POPULAR CHRISTMAS

ANTONIO VIVALDI: LAS CUATRO ESTACIONES
SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA
NAVIDAD SACRA Y POPULAR

ANTONIO VIVALDI: DIE VIER JAHRESZEITEN
SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA
HEILIGE UND VOLKSTÜMLICHE WEIHNACHTEN

Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTPELLIER