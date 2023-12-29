LES 4 SAISONS DE VIVALDI 43 rue de l’Aiguillerie Montpellier
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LES 4 SAISONS DE VIVALDI 43 rue de l’Aiguillerie Montpellier, 29 décembre 2023, Montpellier.
Montpellier,Hérault
ANTONIO VIVALDI: LES QUATRE SAISONS
SCHUBERT/CACCINI : AVE MARIA
NOËL SACRÉS & POPULAIRES.
2023-12-29 fin : 2023-12-29 . EUR.
43 rue de l’Aiguillerie
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
ANTONIO VIVALDI: THE FOUR SEASONS
SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA
SACRED & POPULAR CHRISTMAS
ANTONIO VIVALDI: LAS CUATRO ESTACIONES
SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA
NAVIDAD SACRA Y POPULAR
ANTONIO VIVALDI: DIE VIER JAHRESZEITEN
SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA
HEILIGE UND VOLKSTÜMLICHE WEIHNACHTEN
Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTPELLIER