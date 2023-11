LES 4 SAISONS DE VIVALDI 43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier LES 4 SAISONS DE VIVALDI 43 rue de l’Aiguillerie Montpellier, 29 décembre 2023, Montpellier. Montpellier,Hérault ANTONIO VIVALDI: LES QUATRE SAISONS

SCHUBERT/CACCINI : AVE MARIA

NOËL SACRÉS & POPULAIRES.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . EUR.

43 rue de l’Aiguillerie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



ANTONIO VIVALDI: THE FOUR SEASONS

SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA

SACRED & POPULAR CHRISTMAS ANTONIO VIVALDI: LAS CUATRO ESTACIONES

SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA

NAVIDAD SACRA Y POPULAR ANTONIO VIVALDI: DIE VIER JAHRESZEITEN

SCHUBERT/CACCINI: AVE MARIA

HEILIGE UND VOLKSTÜMLICHE WEIHNACHTEN Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu 43 rue de l'Aiguillerie Adresse 43 rue de l'Aiguillerie Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 43 rue de l'Aiguillerie Montpellier latitude longitude 43.612034;3.87932399

43 rue de l'Aiguillerie Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/