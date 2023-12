CONCERT DE NOËL À MONTPELLIER 43 rue de l’Aiguillerie Montpellier, 1 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Concert de Noël à Montpellier : Les 4 Saisons de Vivaldi, Concerto de Noël de Corelli, Canon de Pachelbel, Ave Maria de Gounod

Vivez la magie de Noël en musique à Montpellier : plongez dans les chefs-d’œuvre de Vivaldi, Corelli, Pachelbel, Gounod et Bach lors de notre Concert de Noël exclusif !.

2023-12-14 20:30:00 fin : 2023-12-14 22:00:00. EUR.

43 rue de l’Aiguillerie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Christmas Concert in Montpellier: Vivaldi’s 4 Seasons, Corelli’s Christmas Concerto, Pachelbel’s Canon, Gounod’s Ave Maria

Experience the magic of Christmas music in Montpellier: immerse yourself in the masterpieces of Vivaldi, Corelli, Pachelbel, Gounod and Bach at our exclusive Christmas Concert!

Concierto de Navidad en Montpellier: Las 4 estaciones de Vivaldi, Concierto de Navidad de Corelli, Canon de Pachelbel, Ave María de Gounod

Viva la magia de la música navideña en Montpellier: sumérjase en las obras maestras de Vivaldi, Corelli, Pachelbel, Gounod y Bach en nuestro exclusivo Concierto de Navidad

Weihnachtskonzert in Montpellier: Die vier Jahreszeiten von Vivaldi, Weihnachtskonzert von Corelli, Kanon von Pachelbel, Ave Maria von Gounod

Erleben Sie den musikalischen Weihnachtszauber in Montpellier: Tauchen Sie bei unserem exklusiven Weihnachtskonzert in die Meisterwerke von Vivaldi, Corelli, Pachelbel, Gounod und Bach ein!

