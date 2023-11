ENSEMBLE ARIANNA – CONCERTS DE NOËL 43 rue de l’Aiguillerie Montpellier, 9 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas les concerts de Noël de l’Ensemble Arianna les 09 et 10 décembres 2023 à la Basilique Notre-Dame-des-Tables de Montpellier..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

43 rue de l’Aiguillerie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss Ensemble Arianna’s Christmas concerts on December 09 and 10, 2023 at the Basilique Notre-Dame-des-Tables in Montpellier.

No se pierda los conciertos de Navidad del Ensemble Arianna los días 09 y 10 de diciembre de 2023 en la Basílica Notre-Dame-des-Tables de Montpellier.

Verpassen Sie nicht die Weihnachtskonzerte des Ensemble Arianna am 09. und 10. Dezember 2023 in der Basilika Notre-Dame-des-Tables in Montpellier.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT MONTPELLIER