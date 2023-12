Dédicaces à la Librairie « La Boutique » 43 Rue de la République Sarlat-la-Canéda, 9 décembre 2023 10:00, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Programme des dédicaces de Décembre :

Samedi 9/12 : Patrick Salinié viendra dédicacer son dernier recueil de

nouvelles “ La nuit de la Mandragore”

Mercredi 13/12 : Anne-Marie Cocula viendra présenter et dédicacer son

dernier livre paru aux éditions memoring.

Michel Combet présentera et dédicacera en même temps

qu’Anne-Marie Cocula, sa dernière publication sur Maine

de Biran, un penseur du XIX ème siècle né à Bergerac

Samedi 16/12 : Raoul Lucco et et Brigitte Besse viendront présenter leur

livre de recettes de pâtisserie.

A partir de 17h, Pedro Lima, journaliste scientifique spécialiste de la

Préhistoire tiendra une conférence suivie d’une séance de

dédicace sur son livre “Le trésor des grottes ornées”

Mercredi 20/12 : Nelly Dupluy, chroniqueuse dans une magasine local

dédicacera son livre “La ville et la campagne dos à

dos-Essai d’une ménagère impertinente.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

43 Rue de la République La Boutique

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



December dedication program :

Saturday 9/12: Patrick Salinié will be signing his latest collection of short stories ?

of short stories ? La nuit de la Mandragore?

Wednesday 13/12: Anne-Marie Cocula will present and sign her latest book

published by memoring.

Michel Combet will also present and sign

anne-Marie Cocula, his latest publication on Maine de Biran

de Biran, a 19th-century thinker born in Bergerac

Saturday 16/12: Raoul Lucco and Brigitte Besse will present their

book of pastry recipes.

From 5pm, Pedro Lima, a scientific journalist specializing in prehistory

Prehistory, will hold a conference followed by a book signing

his book « Le trésor des grottes ornées?

Wednesday 20/12: Nelly Dupluy, columnist for a local magazine

will be signing her book « La ville et la campagne dos à dos

dos-Essai d?une ménagère impertinente

Programa de firmas de diciembre :

Sábado 9/12: Patrick Salinié firmará su última colección de cuentos

de cuentos ? La nuit de la Mandragore?

Miércoles 13/12: Anne-Marie Cocula presentará y firmará su

publicado por memoring.

Michel Combet también presentará y firmará

con Anne-Marie Cocula, su última publicación sobre Maine de Biran

de Biran, pensador del siglo XIX nacido en Bergerac

Sábado 16/12: Raoul Lucco y Brigitte Besse presentarán su libro de recetas de pastelería

libro de recetas de pastelería.

A partir de las 17.00 horas, Pedro Lima, periodista científico especializado en prehistoria

Prehistoria, dará una conferencia seguida de una sesión de firmas

sesión de firmas de su libro Le trésor des grottes ornées?

Miércoles 20/12: Nelly Dupluy, columnista de una revista local

firmará su libro « La ville et la campagne dos à dos

volver atrás-Essai d?une ménagère impertinente

Signierprogramm für Dezember :

Samstag, 9.12.: Patrick Salinié wird seinen neuesten Band mit Kurzgeschichten signieren

? Die Nacht der Alraune?

Mittwoch, 13.12.2012: Anne-Marie Cocula stellt ihr Buch vor und signiert es

ihr neuestes Buch, erschienen im Memoring-Verlag.

Michel Combet präsentiert und signiert zur gleichen Zeit

gemeinsam mit Anne-Marie Cocula wird er seine neueste Publikation über Maine

de Biran, einem in Bergerac geborenen Denker des 19. Jahrhunderts, vorstellen

Samstag, 16.12.: Raoul Lucco und Brigitte Besse präsentieren ihre Bücher

buch mit Backrezepten vor.

Ab 17 Uhr: Pedro Lima, Wissenschaftsjournalist mit Spezialisierung auf die

Prähistorie einen Vortrag mit anschließender Autogrammstunde halten

signierstunde zu seinem Buch « Der Schatz der verzierten Höhlen »

Mittwoch, 20.12.: Nelly Dupluy, Kolumnistin eines lokalen Magazins

signierstunde ihres Buches « La ville et la campagne dos à dos »

dos dos-Essai d’une ménagère impertinente (Versuch einer frechen Hausfrau)

