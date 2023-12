TERIAKI X LE MANS SONORE 43 Rue d’Alger Le Mans, 28 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28 19:00:00

RAD + LES MARQUISES.

RAD – Drone Bluesy – (fr/us)

RAD est le projet fondé fin 2022 par la chanteuse Brisa Roché et le musicienet producteur Nicolas Laureau.

Le duo développe une collaboration envoûtante associant chant aux inflexions blues et musique drone aux accents improvisés et électroniques, dans un dialogue quasi tantrique.

RAD peut être entendu comme la contraction de Radical mais signifie également « génial » en anglais argotique.

RAD est surtout synonyme de grosse grosse claque sonore !!!

https://urlz.fr/p0l1

LES MARQUISES – Ambient Lyrique – (fr)

Les Marquises est le projet solo de Jean-Sébastien Nouveau dans lequel ont gravité par le passé de nombreux musiciens tels qu’Etienne Jaumet, Olivier Mellano ou Matt Eliott.

Aujourd’hui le projet propose une version encore plus épurée autour de quelques samplers et d’un violon.

On traverse tour à tour des paysages désertiques, des plaines balayées par les vents où des vapeurs éthérées suintent de ces pièces expérimentales soignées et variées.

Prix libre

Bar & petite restauration maison sur place

43 Rue d’Alger HANGAR CREALAB

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



