TERIAKI X LE MANS SONORE 43 Rue d’Alger Le Mans, 27 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

RANK-O + ELASTIC SYSTEM.

RANK-O – Post Punk – (fr)

Habite´ par une certaine science des structures complexes, Rank-O cultive e´galement un amour since`re pour les pop songs, les me´lodies imme´diates, tanto^t insidieuses, tanto^t jouissivement minimalistes. C’est cette dualite´ entre des composantes tordues et des jeux d’enfants qui donnent a` la musique du groupe son caracte`re unique, cette impression de mille-feuille plein de surprises, toujours plonge´ dans un bain de jouvence ludique.

ELASTIC SYSTEM – Techno Dada – (fr)

Attention choc esthétique : des playmobils qui jouent du Devo instrumental avec un Macbook Pro et une batterie électronique, il faut garder la surprise mais c’est tellement bon. Une expérience jouissive et libératoire. C’est la fête !

(c’est L’embobineuse de Marseille qui le dit, on peut les croire !)

Prix libre

Bar & petite restauration maison sur place

43 Rue d’Alger Hangar Crealab

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



