Visite de la Ferme du petit logis 43 rue Château Bougouin La Crèche, 30 septembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Automne à la ferme organisé par Bienvenue à la Ferme

Pour rencontrer les agriculteurs et vivre des expériences uniques et sensorielles en Deux-Sèvres

Marché de producteurs et visite de la ferme : vaches et chèvres laitières, volailles fermières..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

43 rue Château Bougouin

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Automne à la ferme organized by Bienvenue à la Ferme

Meet the farmers and enjoy unique, sensory experiences in Deux-Sèvres

Farmers’ market and farm visit: dairy cows and goats, free-range poultry.

Automne à la ferme organizado por Bienvenue à la Ferme

Conozca a los agricultores y disfrute de experiencias sensoriales únicas en Deux-Sèvres

Mercado agrícola y visita a la granja: vacas y cabras lecheras, aves de corral.

Herbst auf dem Bauernhof organisiert von Bienvenue à la Ferme

Um Landwirte zu treffen und einzigartige, sinnliche Erfahrungen in Deux-Sèvres zu machen

Bauernmarkt und Besuch des Bauernhofs: Milchkühe und -ziegen, Freilandgeflügel.

