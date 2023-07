Exposition – L’Art d’Imagex, bande dessinée, typographie & peinture 43 Rue Camille Buffardel Die, 13 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

À l’occasion de la publication de son Anthologie chez les éditions The Hoochie Coochie, maison d’édition de bd alternative, venez découvrir l’étendue du génie intemporel d’Imagex à la galerie !.

2023-07-13 fin : 2023-09-07 . .

43 Rue Camille Buffardel Galerie The Hoochie Coochie

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To mark the publication of his Anthology by alternative comics publisher The Hoochie Coochie, come and discover the full extent of Imagex’s timeless genius at the gallery!

Con motivo de la publicación de su Antología por la editorial de cómics alternativos The Hoochie Coochie, venga a descubrir en la galería todo el genio intemporal de Imagex

Anlässlich der Veröffentlichung seiner Anthologie bei The Hoochie Coochie Publishing, einem Verlag für alternative Comics, entdecken Sie in der Galerie das Ausmaß von Imagex’ zeitlosem Genie!

