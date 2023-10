Concert Afroclassical 43 Rue Basse des Remparts Sancerre, 28 octobre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Concert de musique classique au Temple Protestant de Sancerre.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

43 Rue Basse des Remparts

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Classical music concert at the Temple Protestant in Sancerre

Concierto de música clásica en el Templo Protestante de Sancerre

Konzert klassischer Musik im Temple Protestant de Sancerre

