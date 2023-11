Marché de Noël des savoir-faire 43 rue Amblard Valence, 14 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ce Marché de Noël permettra aux visiteurs de faire leurs achats pour les fêtes et de découvrir les jeunes talents des lycées professionnels de Valence, Romans et Bourg-lès-Valence..

2023-12-14 15:30:00 fin : 2023-12-14 19:30:00. .

43 rue Amblard Lycée professionnel Amblard

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This Christmas Market will enable visitors to do their holiday shopping and discover young talent from the vocational high schools of Valence, Romans and Bourg-lès-Valence.

Este mercado navideño permitirá a los visitantes realizar sus compras festivas y descubrir a jóvenes talentos de los institutos profesionales de Valence, Romans y Bourg-lès-Valence.

Dieser Weihnachtsmarkt bietet den Besuchern die Möglichkeit, Einkäufe für die Feiertage zu tätigen und junge Talente aus den Berufsschulen in Valence, Romans und Bourg-lès-Valence zu entdecken.

