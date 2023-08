Découverte de l’apiculture 43 Rte de Beaudreville, 91400 Gometz-la-Ville, France Gometz-la-Ville Catégories d’Évènement: Essonne

Découverte de l'apiculture

Samedi 9 septembre, 16h00

43 Rte de Beaudreville, 91400 Gometz-la-Ville, France

Gratuit sur inscription

Découverte de l'Apiculture

Passionné.e par la nature et curieux.se d'en apprendre davantage sur l'apiculture et son univers ? Le Parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse a le plaisir de vous convier à une journée dédiée à la découverte de l'apiculture.

Date : Samedi 9 Septembre 2023

⏰ Horaire : De 14h à 17h

Lieu : Apihappy Serres de Baudreville, 43 Rte de Beaudreville, 91400 Gometz-la-Ville Au programme :

Présentation de la biologie de l’abeille.

️ Découverte du matériel apicole utilisé par les apiculteurs passionnés du territoire.

Découverte des produits de la ruche.

️ Profitez d’une occasion unique d’observer de près une ouverture de ruche, pour en apprendre encore plus sur la vie des abeilles mellifères. Cet événement s’adresse à toutes les personnes intéressées par le monde apicole, que vous soyez seul.e, en famille, novice ou initié.e. L’inscription est gratuite, mais les places étant limitées, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l’avance.

Durée : 3h00

Activité organisée par Flore – Chargée de mission agriculture

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-l-apiculture

2023-09-09T16:00:00+02:00 – 2023-09-09T19:00:00+02:00

