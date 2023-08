Vide grenier APE du Lanot 43 Route du Lanot Salles, 17 septembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Vide grenier annuel de l’association des parents d’élève du Lanot avec restauration et buvette sur place, crêpes et également petit déjeuner aux tripes à 8h. Accueil de 9h à 18h. 2€ le mètre linéaire. Réservation au 06 31 39 23 55 ou apelanot@gmail.com. Clôture des inscriptions le 13/09/2023.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

43 Route du Lanot

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annual garage sale organized by the Lanot parents’ association, with food and refreshments on site, crêpes and tripe breakfast at 8 am. Open from 9am to 6pm. 2? per linear meter. Reservations on 06 31 39 23 55 or apelanot@gmail.com. Registration closes on 13/09/2023

Mercadillo anual organizado por la asociación de padres de Lanot, con comida y refrescos in situ, desayuno de crepes y callos a las 8h. Abierto de 9h a 18h. 2? por metro lineal. Reservas en el 06 31 39 23 55 o en apelanot@gmail.com. El plazo de inscripción finaliza el 13/09/2023

Jährlicher Flohmarkt der Elternvereinigung von Le Lanot mit Essen und Trinken vor Ort, Crêpes und auch Kuttelnfrühstück um 8 Uhr. Empfang von 9 bis 18 Uhr. 2? pro laufendem Meter. Reservierung unter 06 31 39 23 55 oder apelanot@gmail.com. Anmeldeschluss: 13/09/2023

