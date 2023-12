Vos fêtes de fin d’année avec la Bonne Source 43 route de la Roche Bernard 44410 Herbignac Herbignac, 25 décembre 2023 08:00, Herbignac.

Vos fêtes de fin d’année avec la Bonne Source 25 décembre 2023 et 1 janvier 2024 43 route de la Roche Bernard 44410 Herbignac Menu adulte: 35

Notre menu « fait maison » à 35 € par personne saura vous séduire et ravira vos papilles expertes…



Entrées (au choix)

*6 huîtres creuses n°4 de Pen Bé « Nicolas JOSSO »

*Foie gras de canard et ses accompagnements (Sup. 2 €)

*Gaufre de pomme de terre, saumon mariné au sel de Guérande, crème à l’aneth, pomme granny et concombre

*Cuisses de grenouilles au beurre d’ail

Plats (au choix)

*Filet de merlu au beurre blanc

*Pièce de viande du marché, saveur du moment

*Poisson du marché selon arrivage, saveur du chef

Fromages

*Sélection de trois fromages d’un maître fromager (Sup. 8€)

Desserts (au choix)

*Profiteroles au caramel à la fleur de sel de Guérande

*Duo de glaces ou sorbets

*Déclinaison de poires, crème pralinée

Bonne dégustation !

43 route de la Roche Bernard 44410 Herbignac 43 route de la Roche Bernard 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 22 27 90 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@restaurantlabonnesource.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.restaurantlabonnesource.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vos-fetes-de-fin-d-annee-avec-la-bonne-source-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-25T09:00:00+01:00 – 2023-12-25T19:00:00+01:00

2024-01-01T09:00:00+01:00 – 2024-01-01T19:00:00+01:00

LOISIRS Y|LABONNESOURCE|VOSFETESFINDANNEELABONNESOURCE