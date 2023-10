Marché de Noël 43 route d’Aspach Cernay, 1 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Pour Noël, retrouvez les stands d’objets et réalisations des résidents de l’Institut Saint-André !.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

43 route d’Aspach

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



For Christmas, find the stands of objects and creations of the residents of the Saint-André Institute!

Para la Navidad, ¡encuentre los puestos de objetos y creaciones de los residentes del Instituto Saint-André!

Zu Weihnachten finden Sie die Stände mit den Gegenständen und Errungenschaften der Bewohner des Instituts Saint-André!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay