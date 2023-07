Le fil dehors 43 Place Robert Gerbier Latillé, 26 août 2023, Latillé.

Latillé,Vienne

Grande fête annuelle du tiers-lieu le sens du fil ! L’occasion de se divertir et d’investir la place publique grâce à un programme varié :

– ateliers et foire à la recyclerie

– goûter

– scène ouverte SLAM

– apéro en musique

– spectacle « Loup » de la Cie Rouge Cheyenne

– conte et théâtre tout public en soirée

– à partir de 22h30, les DJ de Couleurs Groove viendront mettre l’ambiance

Restauration sur place, buvette et jeux..

43 Place Robert Gerbier Tiers-lieu Le Sens du Fil

Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Le sens du fil’s big annual party! An opportunity to have fun and take over the public square with a varied program:

– workshops and fair at the recycling center

– afternoon tea

– open SLAM stage

– musical aperitif

– loup » show by Cie Rouge Cheyenne

– storytelling and theater for all ages in the evening

– from 10:30 pm, Couleurs Groove DJs will set the mood

On-site catering, refreshments and games.

¡La gran fiesta anual de Le sens du fil! Una ocasión para divertirse y tomar la plaza pública con un programa variado:

– talleres y feria en el centro de reciclaje

– merienda

– escenario SLAM abierto

– aperitivo musical

– el espectáculo « Loup » de la compañía Rouge Cheyenne

– cuentacuentos y teatro para todas las edades por la noche

– a partir de las 22.30 h, Couleurs Groove DJs se encargarán de animar el ambiente

Catering in situ, bar de refrescos y juegos.

Großes Jahresfest des tiers-lieu le sens du fil! Die Gelegenheit, sich zu amüsieren und den öffentlichen Platz dank eines vielfältigen Programms zu besetzen:

– workshops und Messe in der Recyclingstelle

– imbiss

– offene Bühne SLAM

– aperitif mit Musik

– theaterstück « Loup » der Cie Rouge Cheyenne

– märchen und Theater für alle Altersgruppen am Abend

– ab 22.30 Uhr sorgen die DJs von Couleurs Groove für Stimmung

Verpflegung vor Ort, Getränke und Spiele.

