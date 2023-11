Conférence : Les arbres et l’eau, la clé du climat 43 place du Général Monsabert Hastingues, 17 novembre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

François Figuerau anime cette conférence sur le thème des arbres et de l’eau, la clé du climat..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

43 place du Général Monsabert Château d’Estrac

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



François Figuerau hosts this conference on the theme of trees and water, the key to climate.

François Figuerau dirige esta conferencia sobre el tema de los árboles y el agua, la clave del clima.

François Figuerau moderiert diese Konferenz zum Thema Bäume und Wasser, der Schlüssel zum Klima.

