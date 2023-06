Concert Anne Etchegoyen : Festival des Châteaux du Pays Basque et du Sud-Ouest 43 Place du Général Monsabert Hastingues, 10 août 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

Pour sa 6e édition, le Festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest vous propose un plateau exceptionnel au Château d’Estrac à Hastingues le 10 août à 21h. Pour l’occasion, Anne Etchegoyen invite le groupe Alma Loca..

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 . EUR.

43 Place du Général Monsabert Château d’Estrac

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



For its 6th edition, the Festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest offers an exceptional line-up at Château d’Estrac in Hastingues on August 10 at 9pm. For the occasion, Anne Etchegoyen invites the group Alma Loca.

En su 6ª edición, el Festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest presenta un cartel excepcional en el Château d’Estrac de Hastingues el 10 de agosto a las 21:00 horas. Para la ocasión, Anne Etchegoyen invita al grupo Alma Loca.

Ausgabe des Festivals der baskischen Schlösser und des Südwestens bietet Ihnen am 10. August um 21 Uhr eine außergewöhnliche Besetzung im Château d’Estrac in Hastingues. Zu diesem Anlass lädt Anne Etchegoyen die Gruppe Alma Loca ein.

