Rendez-vous aux Jardins 43 place du Général Monsabert, 2 juin 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

Découverte du projet de restauration des jardins d’Estrac. Venez découvrir les étapes de transformation des deux parcs du château. La visite expliquant les lieux et le projet sera présentée par Rémy, propriétaire et architecte paysagiste..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

43 place du Général Monsabert Château d’Estrac

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the Estrac gardens restoration project. Come and discover the stages in the transformation of the château’s two parks. Rémy, owner and landscape architect, will be on hand to explain the site and the project.

Descubra el proyecto de restauración de los jardines del Estrac. Venga a descubrir las etapas de la transformación de los dos parques del castillo. Rémy, propietario y paisajista, le explicará el lugar y el proyecto.

Entdecken Sie das Restaurierungsprojekt der Gärten von Estrac. Entdecken Sie die Etappen der Umgestaltung der beiden Parks des Schlosses. Der Rundgang, der die Orte und das Projekt erklärt, wird von Remy, dem Besitzer und Landschaftsarchitekten, vorgestellt.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans