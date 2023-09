MARCHE NORDIQUE 43 Place du Bosquet Villefort, 13 septembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Proposé par le foyer rural de Pourcharesses-Villefort avec Valérie Taupin

Découvrez le geste technique de la marche nordique au service de votre posture et de votre santé

Marche nordique « performance » :

Chaque premier mercredi du mois en nocturne….

2023-09-13 fin : 2023-09-13 15:15:00. EUR.

43 Place du Bosquet

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Presented by the Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort with Valérie Taupin

Discover the technical gesture of Nordic walking to improve your posture and your health

Nordic walking « performance » :

Every first Wednesday of the month by night…

Presentado por el Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort con Valérie Taupin

Descubra los aspectos técnicos de la marcha nórdica para mejorar su postura y su salud

Marcha nórdica « performance »:

Todos los primeros miércoles de mes por la noche…

Angeboten vom Foyer rural de Pourcharesses-Villefort mit Valérie Taupin

Entdecken Sie die Technik des Nordic Walking im Dienste Ihrer Körperhaltung und Ihrer Gesundheit

Nordic Walking « Leistung » :

Jeden ersten Mittwoch des Monats in der Nacht…

