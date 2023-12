Cet évènement est passé Décoration Crochet Sapin de Noël – Atelier Juniors dès 8 ans et Adultes 43 passage Clémenceau Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Décoration Crochet Sapin de Noël – Atelier Juniors dès 8 ans et Adultes 43 passage Clémenceau Vichy, 23 décembre 2023, Vichy. Vichy Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 17:30:00 Découvre le crochet et réalise un sapin de Noël avec Franceline de Autour de la maille.

Découvre le crochet et réalise un sapin de Noël avec Franceline de Autour de la maille EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-19 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Code postal 03200 Lieu 43 passage Clémenceau Adresse 43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville 43 passage Clémenceau Vichy Latitude 46.125094 Longitude 3.422996 latitude longitude 46.125094;3.422996

43 passage Clémenceau Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/