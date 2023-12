Origami « Suspension pampille » – Atelier Adultes dès 13 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 9 décembre 2023 10:00, Vichy.

Vichy,Allier

Réalisez des superbes décorations pampilles en origami avec Emma de La Boutique SoZo..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Make beautiful origami tassel decorations with Emma from La Boutique SoZo.

Haz preciosas decoraciones de borlas de origami con Emma, de La Boutique SoZo.

Basteln Sie mit Emma von La Boutique SoZo wunderschöne Origami-Glitterdekorationen.

