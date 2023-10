Broche de sorcière – Atelier Juniors dès 10 ans et Adultes 43 passage Clémenceau Vichy, 3 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Dessin et sculpture de ta broche de sorcière en argile polymère avec Caroline – Jus de carotte.

2023-11-03 16:00:00 fin : 2023-11-03 18:00:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Design and sculpt your witch brooch in polymer clay with Caroline – Carrot juice

Diseña y esculpe tu broche de bruja de arcilla polimérica con Caroline – Zumo de zanahoria

Zeichnen und Schnitzen deiner Hexenbrosche aus Polymerton mit Caroline – Karottensaft

Mise à jour le 2023-10-16 par Vichy Destinations