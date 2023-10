Baguette nature renard – Atelier Enfants 4/6 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 31 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Création d’une baguette à partir de la nature avec Adeline de l’Atelier d’Adeline.

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 15:00:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Creating a wand from nature with Adeline from l’Atelier d’Adeline

Crear una varita mágica a partir de la naturaleza con Adeline del Atelier d’Adeline

Kreation eines Zauberstabs aus der Natur mit Adeline vom Atelier d’Adeline

Mise à jour le 2023-10-16 par Vichy Destinations