Masque tête de mort – Atelier Juniors 7/13 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 31 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Création et décor textile de ton masque tête de mort avec Adeline de l’Atelier d’Adeline.

2023-10-31 15:30:00 fin : 2023-10-31 16:30:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Create and decorate your own skull mask with Adeline from l’Atelier d’Adeline

Diseño y decoración textil de su máscara de calavera con Adeline de l’Atelier d’Adeline

Kreation und Textildekoration deiner Totenkopfmaske mit Adeline von L’Atelier d’Adeline

Mise à jour le 2023-10-20 par Vichy Destinations