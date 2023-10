Couture Sac Halloween – Atelier Juniors 7/13 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 31 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Dessine, découpe, assemble et couds ton sac Halloween avec Adeline de l’Atelier d’Adeline.

2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Design, cut out, assemble and sew your Halloween bag with Adeline from l’Atelier d’Adeline

Diseña, recorta, monta y cose tu bolso de Halloween con Adeline de l’Atelier d’Adeline

Zeichne, schneide, baue und nähe deine Halloween-Tasche mit Adeline von L’Atelier d’Adeline

Mise à jour le 2023-10-17 par Vichy Destinations