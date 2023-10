Araignées velues – Atelier Enfants 4/6 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 26 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Fabrique ta décoration d’Halloween araignées velues avec Emma de La Boutique SoZo.

2023-10-26 10:00:00 fin : 2023-10-26 11:00:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Make your own hairy spider Halloween decoration with Emma from La Boutique SoZo

Crea tu propia araña peluda para Halloween con Emma de La Boutique SoZo

Bastele deine haarige Spinnen-Hallogendekoration mit Emma von La Boutique SoZo

Mise à jour le 2023-10-16 par Vichy Destinations