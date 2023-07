Eventail papier japonais – Atelier Juniors 7 – 13 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 19 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Viens t’initier à l’art du pliage du papier japonais en réalisant ton éventail..

2023-07-19 10:30:00 fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Learn the art of Japanese paper folding by making your own fan.

Venga y aprenda el arte del plegado de papel japonés fabricando su propio abanico.

Lerne die Kunst des Faltens von japanischem Papier kennen, indem du deinen eigenen Fächer herstellst.

Mise à jour le 2023-07-13 par Vichy Destinations