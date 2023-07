Gravure « Coquillages et crustacés » (avec gouges) – Atelier Juniors dès 9 ans et Adultes 43 passage Clémenceau Vichy, 19 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Après la réalisation de ton illustration crayonnée, grave et imprime ton motif. Avec gouges à bois !.

2023-07-19 15:30:00 fin : 2023-07-19 17:30:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Once you’ve created your pencil illustration, engrave and print your motif. With wood gouges!

Una vez que hayas creado tu ilustración a lápiz, graba e imprime tu diseño. ¡Con gubias de madera!

Nachdem du deine Bleistiftillustration angefertigt hast, ritzt und druckst du dein Motiv. Mit Holznagel!

