Dessin crayon graphite « L’hippocampe » – Atelier Adultes dès 14 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 18 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Réalisation de votre illustration crayonnée avec un travail sur la forme, les volumes et textures de l’animal pour le rendre le plus réaliste possible..

2023-07-18 15:30:00 fin : 2023-07-18 17:30:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Create your own pencilled illustration, working on the animal’s shape, volume and texture to make it as realistic as possible.

Creación de su ilustración a lápiz, trabajando la forma, el volumen y la textura del animal para que sea lo más realista posible.

Anfertigung Ihrer Bleistiftillustration mit Arbeit an Form, Volumen und Texturen des Tieres, um es so realistisch wie möglich zu gestalten.

