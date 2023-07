Broche tissage brick stitch “Mont Fuji” – Atelier Adultes dès 14 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 12 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Réalise une broche en tissage brick stitch “Mont Fuji” avec Emma de La Boutique SoZo.

2023-07-12 16:00:00 fin : 2023-07-12 18:30:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Make a Mount Fuji brick stitch brooch with Emma from La Boutique SoZo

Haz un broche de punto de ladrillo del Monte Fuji con Emma de La Boutique SoZo

Mache mit Emma von La Boutique SoZo eine Brosche aus Brick Stitch « Mont Fuji »

