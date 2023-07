Peinture gouaches « Les géants des mers” – Atelier Enfants 4 – 6 ans 43 passage Clémenceau Vichy, 12 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Après la réalisation de ton illustration crayonnée, ton dessin sera mis en couleur à l’aide de peintures gouaches..

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-12 11:00:00. EUR.

43 passage Clémenceau Atelier / Boutique Jus de carotte & Co

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Once you’ve created your pencil illustration, your drawing will be colored using gouache paints.

Después de dibujar la ilustración a lápiz, el dibujo se coloreará con témperas.

Nach der Erstellung deiner Bleistiftillustration wird deine Zeichnung mithilfe von Gouachefarben farbig gestaltet.

