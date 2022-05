43 Nuances de vert | visite jardin de la Mémoire Lieu de Mémoire,Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Au nord des bâtiments du Lieu de Mémoire, sur une parcelle communale de 800 m2 a été crée un jardin de la mémoire pour profiter de l’extérieur dans un espace clos, partie intégrante du lieu. On accède au jardin dans le prolongement de la verrière. Il est conçu comme un lieu de ressourcement pendant ou après la visite. Signé du paysagiste français Louis Benech, il est notamment composé d’un verger, prolongement des potagers existants plus bas. Louis Benech a créé plus de 300 parcs et jardins dans le monde. Sur la seconde terrasse est posé un bloc-sculpture de Paul-Armand Gette, fruit d’une commande publique. Cet espace a été offert à la commune par un mécène en souvenir de l’accueil réservé à sa mère et à son oncle, enfants réfugiés au village pendant la guerre. Le Jardin de la mémoire est accessible gratuitement, aux horaires d’ouverture du Lieu de Mémoire. Louis Benech: [[http://www.louisbenech.com/](http://www.louisbenech.com/)](http://www.louisbenech.com/) Jardin réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de l’AMECJ Lieu de Mémoire,Le Chambon-sur-Lignon 23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

