Au Mazet Saint-Voy, à côté de la halle fermière, ouvrez la porte du jardin botanique. Il présente des plantes de l’étage montagnard et montre tout son charme à chaque nouvelle saison. En 1h30 de visite, la botanique n’aura plus de secret pour vous ! Le jardin est complété par un sentier botanique/patrimoine (18 bornes) qui présente les plantes in situ et donne des indications sur certains points caractéristiques du petit patrimoine rural. Date de création : 1986/1987, Superficie : environ 2 ha. Accès libre. Parking à proximité.

