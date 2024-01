LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 43 Grande Rue Le Mans, dimanche 28 janvier 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:30:00

fin : 2024-01-28 15:15:00

La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et

de France. Votre guide sera Isabelle Noyer

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

43 Grande Rue Maison du Pilier Rouge

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



