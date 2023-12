LE DÉVELOPPEMENT FERROVIAIRE : HISTOIRE ET IMPACT SUR LA VIE MANCELLE 43 Grande Rue Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

fin : 2024-01-06 16:30:00 . L’arrivée du train en 1854 a révolutionné le développement du Mans notamment sa démographie, son industrialisation… Venez découvrir cette histoire passionnante.

Votre guide sera Nathalie Jupin

Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Départ : 14h30, Devant la gare du Mans EUR.

