VISITE-ATELIER : FABRIQUE TA LAMPE À HUILE ! 43 Grande Rue Le Mans, 5 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Début : 2024-01-05 14:30:00

fin : 2024-01-05 16:30:00

Visite-atelier : Fabrique ta lampe à huile !

Viens découvrir les secrets de fabrication et apprends à concevoir une lampe à huile !

Ton guide sera Nathalie Jupin

Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15 adultes

43 Grande Rue Pilier Rouge

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



